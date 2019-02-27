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Нелсон Семеду всадил Винисиусу по ахиллу, но арбитр простил «Барсу» и не дал пенальти

Семеду всадил Винисиусу по ахиллу, но арбитр простил «Барсу» и не дал пенальти
Eurosport

1 час назад

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В ответном полуфинальном матче Кубка Испании встретились «Реал» и «Барселона».

На 15-й минуте мадридцы претендовали на пенальти после того, как Винисиус Жуниор упал в борьбе с игроком «Барсы» Нелсоном Семеду – повтор показал, что защитник наступил бразильцу на ахилл. Однако главный арбитр Хосе Мария Санчес Мартинес не увидел здесь повода для одиннадцатиметрового.

  • В первом матче команды разошлись миром – 1:1.
  • Действующим победителем Кубка Испании является «Барселона».

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