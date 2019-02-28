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«Барса» унизила «Реал» тремя безответными голами, один из которых – паненка Луиса Суареса
Суарес, Варан и еще разок Суарес – «сине-гранатовые» были неудержимы.
«Барселона» в ответном полуфинальном матче Кубка Испании выиграла у «Реала» со счетом 3:0.
На 50-й минуте Луис Суарес воспользовался передачей Усмана Дембеле и точно пробил по воротам в одно касание – Кейлор Навас не спас.
Затем Дембеле оформил еще один ассист: в борьбе с Суаресом мяч в свои ворота отправил Рафаэль Варан.
Через несколько минут все тот же Суарес заработал пенальти и сам же реализовал. «Реал» разгромлен!
- Первый матч, прошедший на «Камп Ноу», завершился вничью – 1:1.
- В прошлом сезоне победу в Кубке Испании одержала «Барселона».
- Клубы встретятся 2 марта в рамках чемпионата Испании.
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