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«Барса» унизила «Реал» тремя безответными голами, один из которых – паненка Луиса Суареса

«Барса» унизила «Реал» тремя безответными голами, один из которых – паненка Суареса
Eurosport

14 мин. назад

Суарес, Варан и еще разок Суарес – «сине-гранатовые» были неудержимы.

«Барселона» в ответном полуфинальном матче Кубка Испании выиграла у «Реала» со счетом 3:0.

На 50-й минуте Луис Суарес воспользовался передачей Усмана Дембеле и точно пробил по воротам в одно касание – Кейлор Навас не спас.

Затем Дембеле оформил еще один ассист: в борьбе с Суаресом мяч в свои ворота отправил Рафаэль Варан.

Через несколько минут все тот же Суарес заработал пенальти и сам же реализовал. «Реал» разгромлен!

  • Первый матч, прошедший на «Камп Ноу», завершился вничью – 1:1.
  • В прошлом сезоне победу в Кубке Испании одержала «Барселона».
  • Клубы встретятся 2 марта в рамках чемпионата Испании.

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