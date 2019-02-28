«Барса» унизила «Реал» тремя безответными голами, один из которых – паненка Луиса Суареса

«Барселона» в ответном полуфинальном матче Кубка Испании выиграла у «Реала» со счетом 3:0.

На 50-й минуте Луис Суарес воспользовался передачей Усмана Дембеле и точно пробил по воротам в одно касание – Кейлор Навас не спас.

Затем Дембеле оформил еще один ассист: в борьбе с Суаресом мяч в свои ворота отправил Рафаэль Варан.

Через несколько минут все тот же Суарес заработал пенальти и сам же реализовал. «Реал» разгромлен!

Первый матч, прошедший на «Камп Ноу», завершился вничью – 1:1.

В прошлом сезоне победу в Кубке Испании одержала «Барселона».

Клубы встретятся 2 марта в рамках чемпионата Испании.

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