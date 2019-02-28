Не нужно истерик после Класико – «Реалом» снова рулит костяк, они еще возьмут четвертую ЛЧ подряд

За девять дней до полуфинала Кубка Короля на «Бернабеу» Антон Заболотный на тренировке «Зенита» проиграл в запуски манекену и лишний раз подтвердил: нет никого смешнее великого Зе в русском футболе. Но у технической камеры на базе в Санкт-Петербурге почему-то не было зума. При первом приближении станет ясно: манекен, которого снес Заболотный – это Сантьяго Солари. К сожалению, такой же бессмысленный мужчина, как и спарринг-партнер Антона по регби.

Серьезно, тренер «Реала» в конце зимы и весной – лучшая работа на планете Земля. На ней нужно впахивать так же, как кукле на краш-тесте – ты сидишь с пристегнутым ремнем и ничего не делаешь, а машина сама несется к конечной точке. Отличие одно: финиш дистанции не кирпичная стена, а минимум финал Лиги чемпионов.

Солари ни разу не показал, что владеет ситуацией. Он действительно посредственный тактик со слабой харизмой. Первое легко доказывают «Эйбар» с «Сосьедадом», второе вы видите на крупных планах телетрансляций. Единственное доказательство его крутости – маринад Марсело на лавке и вытекающий из этого прогресс Регилона. Ему повезло с легким календарем в ноябре, в январе решила форма Модрича, на стыке января и февраля раззабивался Бензема, и что-то в этой схеме не видно гениальных тренерских решений, благодаря которым «Мадрид» набирает очки.

Сантьяго Солари, «Реал»Getty Images

Все указывает на то, что власть в «Реале» принадлежит народу. Сантьяго Солари может рисовать посредственные тактические схемы на установках, но «Мадрид» никогда не будет побеждать, пока этого по-настоящему не захочет костяк. Никто из ветеранов не лезет в определение состава – об этом говорит заточение Иско на скамейке, сгонка веса Марсело, чтобы влезть хотя бы в заявку, и Винисиус в старте вместо Бэйла. Коллектив понимает: сейчас играют только лучшие, надо побеждать теми, кто есть.

«Реал» снова голоден. После победы над «Атлетико» Серхио Рамос поднял голову: гонка за титулом в Примере еще продолжается, мы в игре. Он капитан и лидер «бланкос» и выражает дух всей команды. Не сомневайтесь, сейчас каждый в раздевалке верит, что девять очков отрыва «Барсы» в Ла Лиге достижимы, и это не пресс-релиз для болельщиков.

Рамос, Бензема, Модрич, Кроос, Каземиро и остальные старички понимают, что расслабляться нельзя – скоро весна, а это время, когда «Мадрид» крушит и рвет. Отсюда и 3:1 с «Атлетико», и породистая ничья в Класико на «Камп Ноу», и достойная игра в ответном матче с «Барсой». Если бы вместо Винисиуса был Роналду (хотя Криш уже года четыре не накручивает защитников на скорости), «Реал» бы спокойно упаковал сине-гранатовых и вышел в финал.

Винисиус Жуниор («Реал»), Марк-Андре Тер Штеген («Барселона»)Getty Images

Но, на самом деле, главный турнир «бланкос» – не Кубок и не Примера. К ответке с «Аяксом» в Лиге чемпионов они подойдут выжатыми после двух Класико, но максимально собранными – никто не забыл, как их возили в Амстердаме.

Дальше задача проста: как можно дольше не встречаться в ЛЧ с «Атлетико». Остальные не так страшны, как головорезы Симеоне – в плей-офф «Реал» пройдет любого, даже «Сити» и «Барсу», только шумные соседи сейчас способны на дворцовый переворот в Европе. Для этого нужны Флорентино Перес и удачная жеребьевка, что часто взаимосвязанные вещи.

Лучше всего о выздоровлении «Реала» говорит именно игра. Это не еле бегающие пни Лопетеги и не страдающие от тактической слабости Солари футболисты. Теперь Винисиус удивляет финтами и резкостью, Васкес добегает до каждого уголка поля, а Регилон чудом не забивает головой из вратарской – места, в которое никогда не приходили вингбеки «Мадрида». Это невозможно объяснить на теоретических занятиях, каждое из индивидуальных преображений Винисиуса, Васкеса или Регилона происходит из персональной перенастройки их голов.

И сейчас сознание всех игроков «Реала» снова на волне мая 2016-го, 17-го и 18-го годов. Когда до ушастого кубка один шаг, и эти парни знают, что нужно для победы. Точно не тонкая настройка от бесполезного тренера.

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