Серхио Регилон идеально замыкал навес Винисиуса, но Тер Штеген выдал сэйв для обложки журнала

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре Тер Штеген сделал блестящее спасение в отвтном матче полуфинала Кубка Испании против мадридского «Реала».

Винисиус легко ушел от защитника «Барселоны» Семеду, дошел до лицевой линии и навесил на линию вратарской, где Серхио Регилон технично пробил головой в дальний угол, но Тер Штеген вытянулся в струну и достал мяч кончиками пальцев.

«Барселона» выиграла со счетом 3:0 (4:1 по сумме) и прошла в финал.

Соперником каталонцев станет «Валенсия» или «Бетис».

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