Серхио Регилон идеально замыкал навес Винисиуса, но Тер Штеген выдал сэйв для обложки журнала
Немецкий вратарь – один из героев класико.
Голкипер «Барселоны» Марк-Андре Тер Штеген сделал блестящее спасение в отвтном матче полуфинала Кубка Испании против мадридского «Реала».
Винисиус легко ушел от защитника «Барселоны» Семеду, дошел до лицевой линии и навесил на линию вратарской, где Серхио Регилон технично пробил головой в дальний угол, но Тер Штеген вытянулся в струну и достал мяч кончиками пальцев.
- «Барселона» выиграла со счетом 3:0 (4:1 по сумме) и прошла в финал.
- Соперником каталонцев станет «Валенсия» или «Бетис».
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