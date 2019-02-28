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Серхио Регилон идеально замыкал навес Винисиуса, но Тер Штеген выдал сэйв для обложки журнала

Регилон идеально замыкал навес Винисиуса, но Тер Штеген выдал сэйв для обложки журнала
Eurosport

20 мин. назад

Немецкий вратарь – один из героев класико.

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре Тер Штеген сделал блестящее спасение в отвтном матче полуфинала Кубка Испании против мадридского «Реала».

Винисиус легко ушел от защитника «Барселоны» Семеду, дошел до лицевой линии и навесил на линию вратарской, где Серхио Регилон технично пробил головой в дальний угол, но Тер Штеген вытянулся в струну и достал мяч кончиками пальцев.

  • «Барселона» выиграла со счетом 3:0 (4:1 по сумме) и прошла в финал.
  • Соперником каталонцев станет «Валенсия» или «Бетис».
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