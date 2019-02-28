Потрясающий промах Бэйла, который четко показывает, почему Гарет плотно присел в запас «Реала»

Гарет Бэйл вышел на замену в проигранном «Реалом» ответном полуфинале Кубка Испании против «Барселоны» и отметился эпичным промахом.

Валлиец на скорости ушел от защитника, вошел в штрафную и пробил, но мяч свалился с ноги и пролетел в паре десятков метров от ворот.

«Барселона» выиграла со счетом 3:0 (4:1 по сумме) и прошла в финал.

Соперником каталонцев станет либо «Валенсия», либо «Бетис».

Главный матч турнира пройдет на домашнем стадионе «Бетиса» «Бенито Вильямарин» 25 мая.

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