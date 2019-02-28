Потрясающий промах Бэйла, который четко показывает, почему Гарет плотно присел в запас «Реала»
У «бланкос» не получилось ничего.
Гарет Бэйл вышел на замену в проигранном «Реалом» ответном полуфинале Кубка Испании против «Барселоны» и отметился эпичным промахом.
Валлиец на скорости ушел от защитника, вошел в штрафную и пробил, но мяч свалился с ноги и пролетел в паре десятков метров от ворот.
- «Барселона» выиграла со счетом 3:0 (4:1 по сумме) и прошла в финал.
- Соперником каталонцев станет либо «Валенсия», либо «Бетис».
- Главный матч турнира пройдет на домашнем стадионе «Бетиса» «Бенито Вильямарин» 25 мая.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте