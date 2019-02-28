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«Не дадим им забить 6». Серхио Рамос дал партнерам установку после третьего гола «Барселоны»
Задание успешно выполнено.
Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос после третьего пропущенного гола от «Барселоны» в ответном полуфинале Кубка Испании попробовал завести партнеров по команде.
По версии Marca, испанец сказал одноклубникам: «Давайте не дадим им забить шесть».
Наказ Рамоса партнеры выполнили, больше не пропустили и проиграли всего лишь со счетом 0:3.
- В субботу мадридский клуб вновь сыграет с каталонцами, но уже в рамках чемпионата Испании.
- В Примере «Реал» отстает от «Барсы» на 9 очков.
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