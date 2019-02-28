Getty Images

«Не дадим им забить 6». Серхио Рамос дал партнерам установку после третьего гола «Барселоны»

«Не дадим им забить 6». Рамос дал партнерам установку после третьего гола «Барселоны»
Eurosport

7 мин. назад

Задание успешно выполнено.

Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос после третьего пропущенного гола от «Барселоны» в ответном полуфинале Кубка Испании попробовал завести партнеров по команде.

По версии Marca, испанец сказал одноклубникам: «Давайте не дадим им забить шесть».

Наказ Рамоса партнеры выполнили, больше не пропустили и проиграли всего лишь со счетом 0:3.

  • В субботу мадридский клуб вновь сыграет с каталонцами, но уже в рамках чемпионата Испании.
  • В Примере «Реал» отстает от «Барсы» на 9 очков.
Eurosport в инстаграме

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме

По теме

Кубок Испании

Плей-офф

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте