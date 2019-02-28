Экс-президента «Барсы» Роселя выпустили из тюрьмы перед Класико. Он провел в заключении 643 дня

Бывший президент «Барселоны» Сандро Росель освобожден из тюрьмы до окончания разбирательств по его уголовному делу.

Росель вместе с партнером по бизнесу до приговора суда проведут время на свободе. В тюрьме Сандро провел 643 дня. Национальный суд Испании дал разрешение накануне матча с «Реалом». Сандро уже навестило руководство «Барсы» во главе с нынешним президентом каталонцев Хосепом Бартомеу, сообщает Sport..

Роселю грозит до 11 лет тюрьмы за отмывание 15 млн евро через офшоры.

«Барселона» выиграла со счетом 3:0 и прошла в финал Кубка.

Росель был президентом «Барсы» с 2010 по 2014 год.

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