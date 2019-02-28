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«Реал» проиграл «Барселоне» и впервые за 23 года потерпел 5 крупных поражений за сезон
Сезон летит в трубу.
Мадридский «Реал», уступив «Барселоне» в ответном полуфинале Кубка Испании со счетом 0:3, потерпел пятое крупное поражение в сезоне.
До этого «бланкос» уступили со счетом 0:3 «Севилье», 1:5 – «Барселоне», 0:3 – «Эйбару» и 0:3 – ЦСКА. Такого не случилось 23 года – с сезона 1995/96.
- В чемпионате страны мадридцы идут на третьем месте, отставая от «Барсы» на 9 очков.
- В 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» выиграл первый матч у «Аякса» на выезде со счетом 2:1.
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