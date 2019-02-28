Марсело на скамейке «Реала» разучил пару фокусов и завораживающе покрутил мяч на одном пальце
Магия не помогла «бланкос».
Защитник мадридского «Реала» Марсело во время ответного полуфинала Кубка Испании против «Барселоны» занимал себя и партнеров по скамейке запасных трюками.
Бразилец взял футбольный мяч и раскрутил его на одном пальце. Как тебе такое, Леброн?
- «Барселона» выиграла ответку со счетом 3:0 и прошла в финал. Марсело провел все 90 минут на лавке.
- Соперником каталонцев в главном матче станет либо «Валенсия», либо «Бетис».
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