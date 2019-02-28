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Защитник «Реала» Рафаэль Варан показал разорванную с мясом коленку после матча против «Барселоны»

Варан показал разорванную с мясом коленку после Класико
Eurosport

1 час назад

Даже смотреть на эту фотографию больно.

Защитник мадридского «Реала» Рафаэль Варан травмировал колено в ответном полуфинале Кубка Испании против «Барселоны».

Футболист выложил в сториз инстаграма фотографию опухшего колена, разодранного в нескольких местах, и подписал : «После игры».

  • «Барселона» выиграла ответку на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 3:0 и прошла в финал. Соперником каталонцев станет либо «Валенсия», либо «Бетис».
  • Варан забил в свои ворота второй мяч и в этом же эпизоде получил травму.
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