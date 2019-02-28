Серсея Ланнистер поддержала команду Дениса Черышева перед решающей рубкой в Кубке Короля

Актриса Лина Хиди, исполняющая роль Серсеи Ланнистер в популярном сериале «Игра престолов», поддержала «Валенсию» перед ответным матчем 1/2 финала Кубка Испании против «Бетиса».

«Извини, «Манчестер Юнайтед». Вы могли завербовать Короля Севера, но у нас есть Королева наших сердец», – говорится в подписи к фото, где Серсея сжимает в руках футболку «Валенсии».

«Королева дома Ланнистеров и с сегодняшнего дня – черно-белая», – написала сама Хиди в комментариях.

Ранее исполняющий роль Джона Сноу Кит Харрингтон посетил матч между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» и получил в подарок от Уле-Гуннара Сульшера футболку с первым номером и надписью «Король Севера».

Игра между «Валенсией» и «Бетисом» состоится сегодня, начало – в 23:00 мск. Первый матч завершился вничью – 2:2. Победитель выйдет в финал Кубка Испании, где сыграет с «Барселоной».

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