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Гол Родриго с двух метров, подаривший команде Дениса Черышева финал против «Барселоны»

Гол Родриго с двух метров, подаривший команде Черышева финал против «Барселоны»
Eurosport

42 мин. назад

«Валенсия» постарается взять первый Кубок Испании за 11 лет.

«Валенсия» победила «Бетис» в ответном полуфинальном матче Кубка Испании со счетом 1:0 и вышла в финал.

Единственный гол на 56-й минуте забил Родриго, который с двух метров замкнул то ли прострел, то ли удар-свечу Кевина Гамейро.

Российский полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев вышел на замену во втором тайме и голевыми действиями не отметился.

  • В первой встрече была зафиксирована ничья – 2:2.
  • В финале «Валенсия» встретится с «Барселоной». Трофей будет разыгран в Севилье 25 мая.
  • «Валенсия» брала Кубок 7 раз. Последняя победа датируется 2008 годом.
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