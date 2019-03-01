Eurosport
Гол Родриго с двух метров, подаривший команде Дениса Черышева финал против «Барселоны»
«Валенсия» постарается взять первый Кубок Испании за 11 лет.
«Валенсия» победила «Бетис» в ответном полуфинальном матче Кубка Испании со счетом 1:0 и вышла в финал.
Единственный гол на 56-й минуте забил Родриго, который с двух метров замкнул то ли прострел, то ли удар-свечу Кевина Гамейро.
Российский полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев вышел на замену во втором тайме и голевыми действиями не отметился.
- В первой встрече была зафиксирована ничья – 2:2.
- В финале «Валенсия» встретится с «Барселоной». Трофей будет разыгран в Севилье 25 мая.
- «Валенсия» брала Кубок 7 раз. Последняя победа датируется 2008 годом.
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