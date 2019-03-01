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«Легче купить футболку Месси в нашем магазине». Модрич из «Реала» нарвался на троллинг «Барселоны»

«Легче купить футболку Месси в нашем магазине». Модрич нарвался на троллинг «Барселоны»
Eurosport

1 час назад

Стеб по мотивам Класико.

«Барселона» посмеялась над полузащитником мадридского «Реала» Лукой Модричем, который в полуфинальном матче Кубка Испании схватил за майку Лионеля Месси.

«Куда проще купить футболку Месси в нашем онлайн-магазине», – написали пиарщики «Барсы» в твиттере, сопроводив публикацию фотографией фола на аргентинце.

  • «Реал» проиграл со счетом 0:3, а «Барселона» сыграет в финале Кубка Короля с «Валенсией».
  • Завтра, 2 марта, команды встретятся в рамках 26-го тура Примеры.
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