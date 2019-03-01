Сантьяго Солари испугался встречи с фанатами и покинул базу «Реала» через черный ход

Главный тренер мадридского «Реала» Сантьяго Солари не захотел встречаться с фанатами клуба за пределами базы.

Увидев у ворот тренировочного комплекса Вальдебебас болельщиков команды, Солари заложил маневр на экстравагантном автомобиле и покинул расположение клуба через черный ход.

Вероятно, после крупного поражения от «Барселоны» (0:3) в полуфинале Кубка Испании, фаны желали обструкции тренера, а не совместных селфи.

Солари возглавил «Реал» в октябре 2019 года после увольнения Хулена Лопетеги.

Его контракт с клубом действует до 2021 года.

Подписывайся на Eurosport.ru Вконтакте