Eurosport
Сантьяго Солари испугался встречи с фанатами и покинул базу «Реала» через черный ход
Никаких селфи.
Главный тренер мадридского «Реала» Сантьяго Солари не захотел встречаться с фанатами клуба за пределами базы.
Увидев у ворот тренировочного комплекса Вальдебебас болельщиков команды, Солари заложил маневр на экстравагантном автомобиле и покинул расположение клуба через черный ход.
Вероятно, после крупного поражения от «Барселоны» (0:3) в полуфинале Кубка Испании, фаны желали обструкции тренера, а не совместных селфи.
- Солари возглавил «Реал» в октябре 2019 года после увольнения Хулена Лопетеги.
- Его контракт с клубом действует до 2021 года.
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