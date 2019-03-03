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Лионель Месси не зажег в двух Класико с «Реалом». Все идет к вылету «Барселоны» из Лиги чемпионов

Месси не зажег в двух Класико. Все идет к вылету «Барсы» из ЛЧ
Данил Тармасинов

45 мин. назадОбновлено 41 мин. назад

Проблема шире, чем 0 голов в матчах с «Реалом».

«Реал» с «Барселоной» зарубились трижды за последние 25 дней – два матча в Кубке и еще одна игра выпала в Примере. Последний раз такой переизбыток Класико был в сезоне-2010/11. Первый сезон Жозе Моуринью, «Мадрид» вернулся в полуфинал Лиги чемпионов и натолкнулся на врагов из Каталонии. Тогда команды встречались четыре раза за 17 дней, и «Барса» проиграла лишь в Кубке, а самые важные трофеи – Примеру и ЛЧ – оставила себе.

Из тех четырех матчей Лионель Месси забил в двух, причем один перформанс легко вспомнить и спустя восемь лет – выдающийся дубль на «Бернабеу» в ЛЧ за 11 минут, от которого «бланкос» уже не поднялись. В трех играх 2019-го Лео отмолчался – 0 голов, 0 передач и заметно спавшая активность по сравнению с остальным сезоном.

Удары (за матч) Удары в створ (за матч) Ключевые передачи (за матч) Ассисты (за матч) Передачи (за матч) Точность пасов (%)
Месси в Примере-2018/19 5,6 2,3 3 0,5 56,2 82,2
Месси в трех Класико 2,3 0,3 1,6 0 42,6 81,1

Короткий комментарий по цифрам. Среднее число пасов у Месси настолько упало лишь за счет первой игры, в которой он остался в запасе – в двух других Лионель расставался с мячом на прежнем уровне. В последней встрече с «Реалом» аргентинец пробил шесть раз, но попал в створ лишь однажды – за две предыдущие игры у него 0 точных попаданий и всего один выстрел в сторону ворот.

Безусловно, Месси творит шедевры на постоянной основе. Мы как зрители привыкли к этому и не удивляемся его лидерству в гонке бомбардиров. Болельщики пожимают плечами даже при таких феноменальных статистических фактах, как его серия из девяти результативных матчей подряд, в которых аргентинец положил 12 мячей – это 1,3 гола за игру, пусть даже и на определенном отрезке сезона, на стыке испанского боксинг-дэй и начала календарного года.

И наверняка это не случайность, что фантастическая бомбардирская серия завершилась как раз с первым февральским Класико. Да, Месси остался в нем в запасе и вышел на последние полчаса, но в семи последующих матчах капитан «Барселоны» молчал в пяти – ожил в домашке с «Вальядолидом» и волшебной сшибке с «Севильей» (хет-трик + ассист на Суареса).

Иван Ракитич, Лионель Месси, Серхи Роберто, «Барселона» – «Реал»

Иван Ракитич, Лионель Месси, Серхи Роберто, «Барселона» – «Реал»Getty Images

Очевидно, что Лионель не в лучших кондициях, несмотря на слова тренера за день до игры, что футболист в «очень хорошей форме». При том, что «Барселона» при Вальверде очень сильно зависит от лидера, это создает проблемы всей команде. За последние 10 лет Месси приносил каталонцам 46% всех мячей в Ла Лиге (голы+ассисты), но исключительно за два сезона с Эрнесто эта цифра в Примере и ЛЧ едва-едва перевалила за половину (50,15%).

Через 11 дней после последнего Класико у сине-гранатовых ответный матч в Лиге чемпионов с «Лионом», и без вклада Лео им будет очень сложно попасть в четвертьфинал. Легко вспомнить, когда Месси в последний раз входил в весну так слабо. Это были матчи с «Ромой» в 1/4 ЛЧ прошлого года, когда при четырех командных голах на «Камп Ноу» аргентинец не набрал ни одного очка, а при исторических 0:3 в Риме ходил практически пешком, зато пять раз в пустую саданул по воротам.

Нужно признать: Эрнесто Вальверде за 1,5 года не настроил игру «Барселоны» так, чтобы не вымучивать ничейки с середняками без Месси, поэтому у него это вряд ли получится за следующие 1,5 недели. На «Камп Ноу» невероятно раздутая зарплатная ведомость. За одну позицию в старте у «блауграны» сражаются француз за 105 миллионов евро и бразилец за 140 мультов, и это не самая экономически здоровая ситуация. У Вальверде нет права жаловаться на состав, поскольку у него, например, переизбыток центрхавов, и парни с трансферной стоимостью с семью нулями сидят на банке и никак не помогают результатам команды.

Лионель Месси, Филиппе Коутиньо, «Барселона»

Лионель Месси, Филиппе Коутиньо, «Барселона»Getty Images

Безусловно, любой клуб зависел бы от Лионеля Месси, потому что он лучший игрок мира (если вы не любите Криштиану), а то и в истории (если кокаин и футбол для вас несовместимы). Но задача тренера «Барсы» на этом витке существования команды заключается как раз в том, чтобы окружить Лео такими партнерами, которые брали бы на себя часть голов и передач, и не смотрели бы на бородача с десяткой на спине в самых элементарных ситуациях.

Да, «Реал» в последнем Класико сезона (если жеребьевка не сведет их в Европе) выглядел кошмарно, поэтому «Барселоне» и не потребовались сверхусилия Месси, как в матче с упорной «Севильей». «Лион» опасен, победа и ничья с «Ман Сити» Пепа это доказывают, любая недооценка похоронит сине-гранатовых.

Вряд ли каталонцы хотят четвертый год подряд оставаться без полуфинала Лиги чемпионов. А плохая форма Месси кричит, что вероятность этого намного выше, чем перед стартом плей-офф.

«Реал» (Мадрид) – «Барселона» – 0:1

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