Лионель Месси не зажег в двух Класико с «Реалом». Все идет к вылету «Барселоны» из Лиги чемпионов

«Реал» с «Барселоной» зарубились трижды за последние 25 дней – два матча в Кубке и еще одна игра выпала в Примере. Последний раз такой переизбыток Класико был в сезоне-2010/11. Первый сезон Жозе Моуринью, «Мадрид» вернулся в полуфинал Лиги чемпионов и натолкнулся на врагов из Каталонии. Тогда команды встречались четыре раза за 17 дней, и «Барса» проиграла лишь в Кубке, а самые важные трофеи – Примеру и ЛЧ – оставила себе.

Из тех четырех матчей Лионель Месси забил в двух, причем один перформанс легко вспомнить и спустя восемь лет – выдающийся дубль на «Бернабеу» в ЛЧ за 11 минут, от которого «бланкос» уже не поднялись. В трех играх 2019-го Лео отмолчался – 0 голов, 0 передач и заметно спавшая активность по сравнению с остальным сезоном.

Удары (за матч) Удары в створ (за матч) Ключевые передачи (за матч) Ассисты (за матч) Передачи (за матч) Точность пасов (%) Месси в Примере-2018/19 5,6 2,3 3 0,5 56,2 82,2 Месси в трех Класико 2,3 0,3 1,6 0 42,6 81,1

Короткий комментарий по цифрам. Среднее число пасов у Месси настолько упало лишь за счет первой игры, в которой он остался в запасе – в двух других Лионель расставался с мячом на прежнем уровне. В последней встрече с «Реалом» аргентинец пробил шесть раз, но попал в створ лишь однажды – за две предыдущие игры у него 0 точных попаданий и всего один выстрел в сторону ворот.

Безусловно, Месси творит шедевры на постоянной основе. Мы как зрители привыкли к этому и не удивляемся его лидерству в гонке бомбардиров. Болельщики пожимают плечами даже при таких феноменальных статистических фактах, как его серия из девяти результативных матчей подряд, в которых аргентинец положил 12 мячей – это 1,3 гола за игру, пусть даже и на определенном отрезке сезона, на стыке испанского боксинг-дэй и начала календарного года.

И наверняка это не случайность, что фантастическая бомбардирская серия завершилась как раз с первым февральским Класико. Да, Месси остался в нем в запасе и вышел на последние полчаса, но в семи последующих матчах капитан «Барселоны» молчал в пяти – ожил в домашке с «Вальядолидом» и волшебной сшибке с «Севильей» (хет-трик + ассист на Суареса).

Иван Ракитич, Лионель Месси, Серхи Роберто, «Барселона» – «Реал»Getty Images

Очевидно, что Лионель не в лучших кондициях, несмотря на слова тренера за день до игры, что футболист в «очень хорошей форме». При том, что «Барселона» при Вальверде очень сильно зависит от лидера, это создает проблемы всей команде. За последние 10 лет Месси приносил каталонцам 46% всех мячей в Ла Лиге (голы+ассисты), но исключительно за два сезона с Эрнесто эта цифра в Примере и ЛЧ едва-едва перевалила за половину (50,15%).

Через 11 дней после последнего Класико у сине-гранатовых ответный матч в Лиге чемпионов с «Лионом», и без вклада Лео им будет очень сложно попасть в четвертьфинал. Легко вспомнить, когда Месси в последний раз входил в весну так слабо. Это были матчи с «Ромой» в 1/4 ЛЧ прошлого года, когда при четырех командных голах на «Камп Ноу» аргентинец не набрал ни одного очка, а при исторических 0:3 в Риме ходил практически пешком, зато пять раз в пустую саданул по воротам.

Нужно признать: Эрнесто Вальверде за 1,5 года не настроил игру «Барселоны» так, чтобы не вымучивать ничейки с середняками без Месси, поэтому у него это вряд ли получится за следующие 1,5 недели. На «Камп Ноу» невероятно раздутая зарплатная ведомость. За одну позицию в старте у «блауграны» сражаются француз за 105 миллионов евро и бразилец за 140 мультов, и это не самая экономически здоровая ситуация. У Вальверде нет права жаловаться на состав, поскольку у него, например, переизбыток центрхавов, и парни с трансферной стоимостью с семью нулями сидят на банке и никак не помогают результатам команды.

Лионель Месси, Филиппе Коутиньо, «Барселона»Getty Images

Безусловно, любой клуб зависел бы от Лионеля Месси, потому что он лучший игрок мира (если вы не любите Криштиану), а то и в истории (если кокаин и футбол для вас несовместимы). Но задача тренера «Барсы» на этом витке существования команды заключается как раз в том, чтобы окружить Лео такими партнерами, которые брали бы на себя часть голов и передач, и не смотрели бы на бородача с десяткой на спине в самых элементарных ситуациях.

Да, «Реал» в последнем Класико сезона (если жеребьевка не сведет их в Европе) выглядел кошмарно, поэтому «Барселоне» и не потребовались сверхусилия Месси, как в матче с упорной «Севильей». «Лион» опасен, победа и ничья с «Ман Сити» Пепа это доказывают, любая недооценка похоронит сине-гранатовых.

Вряд ли каталонцы хотят четвертый год подряд оставаться без полуфинала Лиги чемпионов. А плохая форма Месси кричит, что вероятность этого намного выше, чем перед стартом плей-офф.

«Реал» (Мадрид) – «Барселона» – 0:1

Суарес зарешал в Класико. Но «Барселоне» точно стоит задуматься о его замене

Лучшие тексты и главные новости дня – в телеграме и у тебя под рукой