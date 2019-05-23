Eurosport
Тер Штеген пропустит финал Кубка Испании из-за травмы колена
Для немца сезон закончился чуть раньше.
Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген пропустит финальный матч Кубка Испании с «Валенсией» из-за травмы.
Немец испытывает дискомфорт в правом колене и продолжит восстановление в течение ближайших недель, сообщает твиттер каталонского клуба.
- Финал Кубка Испании пройдет 25 мая на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье.
- В сезоне-2018/19 Тер Штеген провел за «Барселону» 49 матчей, в которых пропустил 43 мяча и 23 раза оставил ворота в неприкосновенности.
Алиссон, Эдерсон или Тер Штеген? Лучшие вратари сезона-2018/19
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте