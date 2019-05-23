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Тер Штеген пропустит финал Кубка Испании из-за травмы колена

Тер Штеген пропустит финал Кубка Испании из-за травмы колена
Eurosport

3 ч. назад

Для немца сезон закончился чуть раньше.

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген пропустит финальный матч Кубка Испании с «Валенсией» из-за травмы.

Немец испытывает дискомфорт в правом колене и продолжит восстановление в течение ближайших недель, сообщает твиттер каталонского клуба.

  • Финал Кубка Испании пройдет 25 мая на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье.
  • В сезоне-2018/19 Тер Штеген провел за «Барселону» 49 матчей, в которых пропустил 43 мяча и 23 раза оставил ворота в неприкосновенности.

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