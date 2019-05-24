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Черышев прибыл на финал Кубка Испании против «Барселоны» на костылях
Перед таким матчем очень важно быть с командой.
Денис Черышев отправился с «Валенсией» на финал Кубка Испании, несмотря на травму.
Команда остановится в городе Херес неподалеку от Севильи. 28-летний Черышев прибыл в составе делегации на костылях. Он получил повреждение в матче 32-го чемпионата Испании против «Бетиса» – врачи диагностировали травму связок правого колена и большеберцовой кости.
- В финале Кубка Испании «Валенсия» сыграет с «Барселоной».
- Игра пройдет 25 мая в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин».
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