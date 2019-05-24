Денис Черышев отправился с «Валенсией» на финал Кубка Испании, несмотря на травму.

Команда остановится в городе Херес неподалеку от Севильи. 28-летний Черышев прибыл в составе делегации на костылях. Он получил повреждение в матче 32-го чемпионата Испании против «Бетиса» – врачи диагностировали травму связок правого колена и большеберцовой кости.

В финале Кубка Испании «Валенсия» сыграет с «Барселоной».

Игра пройдет 25 мая в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин».

Super Deporte: «Валенсия» собирается выкупить Черышева

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