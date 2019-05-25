Команды подходят к финалу с абсолютно разными эмоциями. «Барселона» с удовольствием завершила бы этот сезон досрочно – настроение после «Энфилда» и так отвратительное. Каталонцы доигрывали чемпионат полурезервным составом, так еще и большая часть основы слегла в лазарет.

С другой стороны – бодрая «Валенсия». «Летучие мыши» ожили во второй части чемпионата, ворвались в первый за семь лет финал Кубка и добрались до полуфинала Лиги Европы. «Валенсия» стала первой командой, которая вклинилась в ЛЧ, проигрывая четвертому месту 10 очков после первого круга.

Некоторые фанаты «Барселоны» строят заговоры и не против слить финал, лишь бы уволили Вальверде. Маловероятно, учитывая, что коуча поддерживает Месси: «Я не обращаю внимания и не прислушиваюсь к критике Вальверде. Он проделал удивительную работу и не несет ответственности за поражение в Ливерпуле. Винить надо нас, игроков. Лично я хочу, чтобы Вальверде остался в клубе. Мы сделали дубль в прошлом сезоне, можем повторить и сейчас».

Путь к финалу

«Валенсия»

«Эбро» – 2:1, 1:0

«Спортинг» – 1:2, 3:0

«Хетафе» – 0:1, 3:1

«Бетис» – 2:2, 1:0

«Барселона»

«Культураль Леонеса» – 1:0, 4:1

«Леванте» – 1:2, 3:0

«Севилья» – 0:2, 6:1

«Реал» – 1:1, 3:0

Кто посмотрит матч по ТВ

Из травмированных «Барселоны» можно сколотить крепкую команду. Правда, боссы «блауграны» запутали соперника расширенной заявкой: в нее вошли почти все игроки. Даже Тер Штеген, Рафинья и Суарес, которые точно не выйдут в финале. Под вопросом появление Семеду, Боатенга, Дембеле, Коутиньо и Артура. Двое последних тренировались перед вылетом в Севилью.

Ситуация настолько запутанная, что даже испанские журналисты ломают голову над составом. Например, AS ставит на вариант Малком-Месси-Роберто в атаке.

У «Валенсии» все намного проще – не будет только Дениса Черышева. Русский нападающий на костылях добрался до Севильи, но только для моральной поддержки. Зато восстановился Гарай.

Форма

О каталонской судить очень сложно: Вальверде проводил слишком большую ротацию, чтобы серьезно относиться к результатам. Если брать только цифры, то в четырех последних матчах у «Барсы» 0:2 от «Севильи», 0:4 от «Ливерпуля» и 2:2 с «Эйбаром».

У «Валенсии» уже 14 матчей не было ничьих – пять поражений и девять побед. «Летучие мыши» много забивают и регулярно пропускают: 16:13 в семи последних матчах. Кажется, в финале будет весело.

Кто что сказал

Эрнесто Вальверде, главный тренер «Барселоны»: «В этом сезоне в матчах между «Барселоной» и «Валенсией» не было победителя, поэтому финал Кубка – отличная возможность решить этот вопрос.

В субботу сыграют те, кто к этому готов как физически, так и морально.

Лига чемпионов? Когда такое случается, это становится большим ударом для каждого. Но нельзя зарывать голову в песок – наоборот, нужно смело смотреть в глаза новым вызовам. У нас есть возможность выиграть титул, и мы постараемся сделать это». (официальный сайт «Барселоны»)

Марселино, главный тренер «Валенсии»: «Постараемся осложнить «Барсе» жизнь. Мы сыграем с мужеством и смелостью, чтобы фанаты нами гордились. Мы должны сосредоточиться на мелочах, из которых состоит игра.

У «Барсы» огромный атакующий потенциал, поэтому нам стоит готовиться к 90 минутам оборонительной работы.

Я горжусь быть частью этой команды. Первая половина сезона получилась сложной – у нас было мало побед и много ничьих. Мы не давали результат, но объединились и поменяли отношение к делу. Было бы здорово завершить замечательный сезон трофеем». (официальный сайт «Валенсии»)

Лицом к лицу

«Барселона» чаще всех в Испании выигрывала Кубок – 30 раз.

Следом идет «Атлетик» – 23 победы, у «Валенсии» семь кубков.

«Сине-гранатовые» не отдают Кубок Испании четыре года подряд.

«Валенсия» сыграет в финале Кубка Короля спустя 11 лет. Тогда «летучие мыши» одолели «Хетафе» (3:2).

Последний раз «Валенсия» обыгрывала «Барсу» в апреле 2017-го.

В последних восьми матчах против «Валенсии» у «Барселоны» три ничьи и пять побед.

В этом сезоне команды дважды зарубились вничью – 1:1 и 2:2.

Хосе Гайя («Валенсия»), Луис Суарес («Барселона»)Getty Images

Люди в черном

Финал обслужит Ундиано Мальенко – этот матч станет последним в его карьере. Он дебютировал в Примере в 26 лет и стал самым молодым рефери в истории турнира.

В этом сезоне 45-летний арбитр уже судил матч «Барсы» и «Валенсии». Тогда «летучие мыши» вели на «Камп Ноу» 2:0, но все испортил Месси – 2:2.

При Ундиано каталонцы обыграли «Реал» (1:0) и «Культураль» (4:1), а еще уступили «Леганесу» (1:2). «Валенсия» при Мальенко проиграла «Хихону» (1:2), сгоняла вничью с «Атлетиком» (0:0) и укатала «Леванте» (3:1).

В центре внимания

Герой

«Барса» подходит к финалу в разбитом состоянии: травмы лидеров сломали физически, а «Ливерпуль» – морально. В такой момент обязан зарешать вожак. Либо Лео наконец проявит лидерские качества, либо опять получит тонну хейта за слабый характер.

За Месси говорит то, что он обожает «Валенсию»: в этом сезоне каталонцы вкрутили «летучим мышам» три мяча, и все на счету аргентинца.

Лузер

Финал – возможно, последний шанс Малкома закрепиться в «Барсе». Форвард и так проигрывает конкуренцию Дембеле и Коутиньо, так еще и Гризманн может подъехать. Сейчас топы «Барсы» залечивают травмы, и Малком наконец сыграет. Но у бразильца всего один мяч за всю Примеру – плохая статистика и высокие ожидания задавят нападающего. Тем более, «Валенсия» неплохо научилась сушить «Барселону» (не Месси).

МалкомGetty Images

Победа «Барселоны»: 1,65

Ничья: 4,30

Победа «Валенсии»: 5,40

«Валенсия» забьет за 1,43

Марселино прокачал парней – их не узнать во второй части чемпионата. Команда начала побеждать и перестала пилить бесконечные ничьи: с 15 сентября по 27 октября у «Валенсии» случились восемь ничьих в десяти играх. В последних 14 матчах «летучих мышей» обязательно есть победитель – в них команда Марселино лишь дважды не забила. «Арсеналу», «Атлетико» и «Реалу» в этих играх «Валенсия» вонзила восемь банок.

Тем более, что Марселино понял, как играть против «Барсы»: две ничьи в этом сезоне, и то только благодаря Месси.

«Валенсия» победит в одном из таймов за 2,64

В конце сезона «летучие мыши» слишком хороши, чтобы считать «Барсу» безоговорочным фаворитом. Тем более, что «Валенсия» круто начинает матчи: команда Марселино вкрутила «Барсе» три мяча – все в первых таймах.

В пяти последних матчах «Валенсия» обязательно забивала до перерыва: «Вальядолиду» (1), «Алавесу» (2), «Арсеналу» (по одному в каждой игре) и «Эйбару» (5). Учитывая, как сейчас размазана «Барса», вероятно, первый тайм останется за андердогами.

Ориентировочные составы

«Барселона»

«Валенсия»

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