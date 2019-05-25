«Барселона» выиграла четыре последних матча в Кубке у «Валенсии» и приготовилась к пятому триумфу.

Каталонцы захватили владение, расслабились к середине тайма и получили контратаку. Хосе Гайя принял диагональ на левом фланге, скинул в центр Кевину Гамейро, француз убрал защитника и мощно выстрелил с правой.

А спустя 12 минут «лос че» забили второй. Карлос Солер напряг возвращавшегося в оборону Жорди Альбу, прорвался по правому краю и навесил во вратарскую. Родриго Морено оторвался от соперника и вколотил головой.

Во втором тайме Эрнесто Вальверде выпустил Артуро Видаля и Малкома и получил ответный гол. На 73-й минуте бразилец навесил с углового, Клеман Лангле выиграл воздух, а Месси добавил в сетку после сэйва Жауме Доменека.

1:2 – «Барселона» уступила «Валенсии» в финале Кубка Испании.

«Барселона» становилась обладателем Кубка Короля четыре года подряд. В прошлом сезоне «блауграна» сделала дубль, в этом – стала чемпионом Испании.

Для «Валенсии» этот трофей стал первым с 2008 года. В том розыгрыше «летучие мыши» также взяли Кубок, победив в решающем матче «Хетафе».

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