Помимо знаменитой мыльной оперы с «Ливерпулем» капитан сине-гранатовых отметился войной со своими болельщиками. Они говорили, что Лео подстроил увольнение тренера, Лео говорил, что это выдумки. Это не выдумки.

На скринах – тот самый момент. «Барселона» играет очень плохо, футболисты бегают очень лениво, фанаты очень в замешательстве. Дальше будет увольнение Вальверде, неразбериха в клубе и ненависть трибун. Сейчас очевидно – это не фантазии болельщиков, это реальные события. Капитан сливал инфу, смещал тренера и других сотрудников и прятал улики.

Плохо прятал, Лионель.

[фрагмент аудиозаписи на аргентинском. Голос – Лионеля Месси, источник – паблик El Mash]

Eurosport.ru приводит перевод с аргентинского, если вы не понимаете речь Лионеля Месси. Не удивляйтесь, что у лучшего футболиста всех времен такой тонкий голос – гормон роста, который ему прописали в 13 лет, все еще действует.

«Ну что, ***** [блин], вчера, ***** [похоже], сыграли в ***** [ерунду], вату покатали. Тренер – ***** [чудак на букву М], ***** [похоже]. Заруба – ****** [кошмар] такая, ***** [ой-ей-ей], там, похоже, у тренера. Суарес, короче, не хочет играть, Дембеле не хочет играть. Вчера Дембеле и Коутиньо – 225 миллионов просто, ***** [ай-яй-яй], не в заявке, на трибуне.

Купили двух футболистов. Суареса не поставил на предыгровую, хотя Суарес лучше на две головы Серджи Роберто и готов. Суарес вообще не хотел выходить играть. Перед матчем меня, ***** [хихик], давай целовать, обнимать, ***** [блин]. «Мой капитан», ***** [блин], чмокать начал при всех, все смеются, ***** [похоже].

Ему нет доверия, ничего, уважения за то, что он ******** [обманщик]. Выполнили план на игру, ***** [ой-ей-ей], сделали все возможное и невозможное, а мы наигрывали вообще другое, ***** [блин]. А играли вчера в бей-беги, ***** [ай-яй-яй]. И тот же Серджи Роберто, которого он любит, зализывает ему, его же и подставил.

Утром Бартомеу мне позвонил. Ну, написал: «Как дела, что происходит?». Я ему написал: «Катастрофа происходит». Он говорит: «Давай встретимся, возьми парней, поговорим, пообщаемся, то и се», ***** [блин]. Ну и, ***** [елы-палы], мы ему все сказали – то, что нас не устраивает тренер, то, что они привели другого, Унсуэ привели, этого тренера, короче. И Райола себе уже соломку стелит, понимает, что щас Вальверде ******** [попросят восвояси], а он останется в структуре клуба, и будет новый тренер».

Лионель Месси, Эрнесто Вальверде, «Барселона»Getty Images

Помимо аудиозаписи есть и скриншоты, которые доказывают, что Лионель Месси хотел увольнения Эрнесто Вальверде.

Кроме того, в распоряжении Eurosport.ru оказалось фото Лионеля Месси в красной шапке, которое он случайно лайкнул и вовсе не хотел бунтовать против главного тренера «Барсы» Эрнесто Вальверде.

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