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«Горжусь этой командой». Черышев поцеловал Кубок Испании и выложил фото

«Горжусь этой командой». Черышев поцеловал Кубок Испании и выложил фото
Eurosport

10 мин. назадОбновлено 9 мин. назад

Денис с первым испанским трофеем.

Русский футболист «Валенсии» Денис Черышев выложил фото с Кубком Испании.

«Победители Кубка! Горжусь этой командой. Всем спасибо за поддержку, без вас это было бы невозможно», – написал 28-летний Черышев под фотографией, где он целует кубок.

Денис не участвовал в финальном матче против «Барселоны» из-за травмы: он прибыл в составе делегации на костылях.

  • «Валенсия» выиграла со счетом 2:1.
  • Черышев впервые в карьере выиграл испанский трофей, также это его первый трофей за «Валенсию».

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