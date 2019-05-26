«Горжусь этой командой». Черышев поцеловал Кубок Испании и выложил фото
Денис с первым испанским трофеем.
Русский футболист «Валенсии» Денис Черышев выложил фото с Кубком Испании.
«Победители Кубка! Горжусь этой командой. Всем спасибо за поддержку, без вас это было бы невозможно», – написал 28-летний Черышев под фотографией, где он целует кубок.
Денис не участвовал в финальном матче против «Барселоны» из-за травмы: он прибыл в составе делегации на костылях.
- «Валенсия» выиграла со счетом 2:1.
- Черышев впервые в карьере выиграл испанский трофей, также это его первый трофей за «Валенсию».
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