Русский футболист «Валенсии» Денис Черышев выложил фото с Кубком Испании.

«Победители Кубка! Горжусь этой командой. Всем спасибо за поддержку, без вас это было бы невозможно», – написал 28-летний Черышев под фотографией, где он целует кубок.

Денис не участвовал в финальном матче против «Барселоны» из-за травмы: он прибыл в составе делегации на костылях.

«Валенсия» выиграла со счетом 2:1.

Черышев впервые в карьере выиграл испанский трофей, также это его первый трофей за «Валенсию».

«Барселона» проиграла финал «Валенсии»

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