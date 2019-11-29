Стали известны слова защитника «Барселоны» Жерара Пике после разгрома «Реала» на «Сантьяго Бернабеу» в полуфинале Кубка Короля (3:0). Матч прошел 27 февраля 2019 года.

Закулисные подробности прошлого сезона «Барсы» были показаны в документальном фильме Matchday от Rakuten TV. В одном из эпизодов камера выхватила Пике, который сказал следующие слова: «Еще один разнос здесь, давай, вперед! Это просто то, что происходит. Уже не весело побеждать здесь 3:0, 4:0, 5:0».

«Барса» обыграла «Реал» с общим счетом 4:1 и вышла в финал Кубка, где уступила «Валенсии» (1:2).

18 декабря «галактикос» и «блауграна» проведут очный матч в рамках чемпионата Испании.

Азар получил незначительное повреждение в матче с «ПСЖ» и сыграет в Класико

Качай приложение Eurosport для iOS или Android