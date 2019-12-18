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Tolosa CF - Реал Вальядолид

Кубок Испании - 18 декабря 2019

Футбол, Кубок Испании. Следите за матчем Tolosa CF – Реал Вальядолид на Eurosport.ru! 18 декабря 2019 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Tolosa CF и Реал Вальядолид и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Tolosa CF и Реал Вальядолид, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

