Bergantiños FC
    -
    20:00
    18.12.19
    Риасор
    Севилья
      Кубок Испании • Первый раунд
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Bergantiños FC - Севилья
      Кубок Испании - 18 декабря 2019

      Футбол, Кубок Испании. Следите за матчем Bergantiños FC – Севилья на Eurosport.ru! 18 декабря 2019 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Bergantiños FC и Севилья и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Bergantiños FC и Севилья, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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