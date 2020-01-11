КФ Бадалона
    -
    21:00
    11.01.20
    Хетафе
      Кубок Испании • Второй раунд
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      КФ Бадалона - Хетафе
      Кубок Испании - 11 января 2020

      Футбол, Кубок Испании. Следите за матчем КФ Бадалона – Хетафе на Eurosport.ru! 11 января 2020 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу КФ Бадалона и Хетафе и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются КФ Бадалона и Хетафе, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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