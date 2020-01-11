CD Badajoz
    -
    20:00
    11.01.20
    Estadio Nuevo Vivero
    Лас-Пальмас
      Кубок Испании • Второй раунд
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      CD Badajoz - Лас-Пальмас
      Кубок Испании - 11 января 2020

      Футбол, Кубок Испании. Следите за матчем CD Badajoz – Лас-Пальмас на Eurosport.ru! 11 января 2020 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу CD Badajoz и Лас-Пальмас и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются CD Badajoz и Лас-Пальмас, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет

      Комментарии 0