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Unionistas de Salamanca - Депортиво Ла-Корунья

Кубок Испании - 12 января 2020

Футбол, Кубок Испании. Следите за матчем Unionistas de Salamanca – Депортиво Ла-Корунья на Eurosport.ru! 12 января 2020 года в 14:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Unionistas de Salamanca и Депортиво Ла-Корунья и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Unionistas de Salamanca и Депортиво Ла-Корунья, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

