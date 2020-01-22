УД Логроньес
    -
    23:00
    22.01.20
    Нуэво Лас-Гаунас
    Валенсия
      Кубок Испании • 1/16 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      УД Логроньес - Валенсия
      Кубок Испании - 22 января 2020

      Футбол, Кубок Испании. Следите за матчем УД Логроньес – Валенсия на Eurosport.ru! 22 января 2020 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу УД Логроньес и Валенсия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются УД Логроньес и Валенсия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет

      Комментарии 0