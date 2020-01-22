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УД Логроньес - Валенсия
Кубок Испании - 22 января 2020
Футбол, Кубок Испании. Следите за матчем УД Логроньес – Валенсия на Eurosport.ru! 22 января 2020 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу УД Логроньес и Валенсия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются УД Логроньес и Валенсия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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