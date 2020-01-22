Эльче
    -
    21:00
    22.01.20
    Мартинес Валеро
    Атлетик Бильбао
      Кубок Испании • 1/16 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Эльче - Атлетик Бильбао
      Кубок Испании - 22 января 2020

      Футбол, Кубок Испании. Следите за матчем Эльче – Атлетик Бильбао на Eurosport.ru! 22 января 2020 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Pacheta или Гаиска Гаритано? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Эльче и Атлетик Бильбао и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Эльче и Атлетик Бильбао, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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