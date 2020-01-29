Реал Сарагоса
    -
    23:00
    29.01.20
    Ла Ромареда
    Реал Мадрид
      Кубок Испании • 1/8 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Реал Сарагоса - Реал Мадрид
      Кубок Испании - 29 января 2020

      Футбол, Кубок Испании. Следите за матчем Реал Сарагоса – Реал Мадрид на Eurosport.ru! 29 января 2020 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Виктор Фернандес или Зинедин Зидан? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Реал Сарагоса и Реал Мадрид и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Реал Сарагоса и Реал Мадрид, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет

      Комментарии 0