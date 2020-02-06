Поделиться
Перед матчем
Онлайн
Реал Мадрид - Реал Сосьедад
Кубок Испании - 6 февраля 2020
Футбол, Кубок Испании. Следите за матчем Реал Мадрид – Реал Сосьедад на Eurosport.ru! 6 февраля 2020 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Зинедин Зидан или Иманол Альгвасил? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Реал Мадрид и Реал Сосьедад и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Реал Мадрид и Реал Сосьедад, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
Главное
Удалить
За «Сосьедад» играют два из трех лучших бомбардиров Кубка. Но «Реал» есть «Реал», и мадридцам нужно проходить в полуфинал, даже когда у соперников есть Александр Исак и Аднан Янузай.