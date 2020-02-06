Реал Мадрид
    -
    21:00
    06.02.20
    Сантьяго Бернабеу
    Реал Сосьедад
      Кубок Испании • 1/4 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Реал Мадрид - Реал Сосьедад
      Кубок Испании - 6 февраля 2020

      Футбол, Кубок Испании. Следите за матчем Реал Мадрид – Реал Сосьедад на Eurosport.ru! 6 февраля 2020 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Зинедин Зидан или Иманол Альгвасил? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Реал Мадрид и Реал Сосьедад и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Реал Мадрид и Реал Сосьедад, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Данил Тармасинов
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      За «Сосьедад» играют два из трех лучших бомбардиров Кубка. Но «Реал» есть «Реал», и мадридцам нужно проходить в полуфинал, даже когда у соперников есть Александр Исак и Аднан Янузай.