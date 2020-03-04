Мирандес
    -
    23:00
    04.03.20
    Мунисипаль де Андува
    Реал Сосьедад
      Кубок Испании • Полуфинал
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Мирандес - Реал Сосьедад
      Кубок Испании - 4 марта 2020

      Футбол, Кубок Испании. Следите за матчем Мирандес – Реал Сосьедад на Eurosport.ru! 4 марта 2020 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Андони Ираола или Иманол Альгвасил? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Мирандес и Реал Сосьедад и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Мирандес и Реал Сосьедад, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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