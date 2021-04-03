Атлетик Бильбао - Реал Сосьедад

Футбол, Кубок Испании. Следите за матчем Атлетик Бильбао – Реал Сосьедад на Eurosport.ru! 3 апреля 2021 года в 22:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Марселино Гарсия Тораль или Иманол Альгвасил? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Атлетик Бильбао и Реал Сосьедад и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Атлетик Бильбао и Реал Сосьедад, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

