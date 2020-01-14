Eurosport
Футболисты клуба Сегунды В узнали, что сыграют в Кубке с «Реалом», и сошли с ума
Футболисты «Юнионистаса» наблюдали за жеребьевкой, а потом пустились в пляс.
Футболисты клуба третьего дивизиона Испании вышли на мадридский «Реал» в Кубке и обезумели.
«Юнионистас» существует меньше семи лет – в 2013 году команду-прародитель с 90-летней историей ликвидировали за долги, и фанаты в память о клубе основали новый. Команда базируется в Саламанке и полностью управляется болельщиками. Клуб существует на вклады фанатов, но финансовая помощь приходит и от серьезных футбольных людей – например, от бывшего тренера сборной Испании Винсенте дель Боске.
Видео с торжеством футболистов опубликовал в ютьюб-аккаунте испанский AS.
- Клубы сыграют на стадии 1/16 финала.
- «Юнионистас» занимает 18 строчку во второй группе Сегунды B.
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