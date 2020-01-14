Футболисты клуба третьего дивизиона Испании вышли на мадридский «Реал» в Кубке и обезумели.

«Юнионистас» существует меньше семи лет – в 2013 году команду-прародитель с 90-летней историей ликвидировали за долги, и фанаты в память о клубе основали новый. Команда базируется в Саламанке и полностью управляется болельщиками. Клуб существует на вклады фанатов, но финансовая помощь приходит и от серьезных футбольных людей – например, от бывшего тренера сборной Испании Винсенте дель Боске.

Видео с торжеством футболистов опубликовал в ютьюб-аккаунте испанский AS.

Клубы сыграют на стадии 1/16 финала.

«Юнионистас» занимает 18 строчку во второй группе Сегунды B.

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