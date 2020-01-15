«Зидан уже обосрался от страха». Игрок клуба третьей лиги завелся перед матчем с «Реалом» в Кубке
Посмотрим, что эти парни скажут 22 января.
Футболисты клуба третьего по силе испанского дивизиона «Унионистаса» прокомментировали жеребьевку третьего раунда Кубка Испании.
Телеканал Gol TV брал интервью у игроков в прямом эфире, после того как им достался мадридский «Реал».
«[Главный тренер «бланкос» Зинедин] Зидан, наверное, сейчас уже обосрался от страха», – пошутил один из игроков «Унионистаса». Его слова цитирует газета Marca.
- Клуб из Саламанки, основанный в 2013 году, впервые в истории вышел в третий круг (1/16 финала) Кубка Испании.
- «Унионистас» примет «Реал» на стадионе, вмещающем 3000 зрителей, 22 января.
- Тренер «Мадрида» Зинедин Зидан пока никак не прокомментировал состояние кишечника после жеребьевки национального Кубка.
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