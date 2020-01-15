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«Зидан уже обосрался от страха». Игрок клуба третьей лиги завелся перед матчем с «Реалом» в Кубке

«Зидан уже обосрался от страха». Игрок клуба третьей лиги завелся перед матчем с «Реалом» в Кубке
Eurosport

26 мин. назадОбновлено 14 мин. назад

Посмотрим, что эти парни скажут 22 января.

Футболисты клуба третьего по силе испанского дивизиона «Унионистаса» прокомментировали жеребьевку третьего раунда Кубка Испании.

Телеканал Gol TV брал интервью у игроков в прямом эфире, после того как им достался мадридский «Реал».

«[Главный тренер «бланкос» Зинедин] Зидан, наверное, сейчас уже обосрался от страха», – пошутил один из игроков «Унионистаса». Его слова цитирует газета Marca.

  • Клуб из Саламанки, основанный в 2013 году, впервые в истории вышел в третий круг (1/16 финала) Кубка Испании.
  • «Унионистас» примет «Реал» на стадионе, вмещающем 3000 зрителей, 22 января.
  • Тренер «Мадрида» Зинедин Зидан пока никак не прокомментировал состояние кишечника после жеребьевки национального Кубка.

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