«Атлетик Бильбао» по пенальти обыграл «Тенерифе» в 1/8 финала Кубка Испании.

Фанаты «Тенерифе» на 9-й минуте матча устроили стоячие овации в честь нападающего гостей Иньяки Уильямса. Таким образом они поддержали игрока, выступающего под девятым номером, после расистских оскорблений, которым он подвергся в последнем матче «Атлетика» против «Эспаньола».

Болельщики выкрикивали «Нет расизму» и вывесили баннер с надписью «Мы с тобой».

Основное и дополнительное время матча закончилось со счетом 3:3.

Уильямс забил в матче два мяча.

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