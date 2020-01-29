Eurosport
Фанаты «Тенерифе» поддержали Уильямса после расистских оскорблений на матче с «Эспаньолом»
Странно, что этого не сделали болельщики «Атлетика».
«Атлетик Бильбао» по пенальти обыграл «Тенерифе» в 1/8 финала Кубка Испании.
Фанаты «Тенерифе» на 9-й минуте матча устроили стоячие овации в честь нападающего гостей Иньяки Уильямса. Таким образом они поддержали игрока, выступающего под девятым номером, после расистских оскорблений, которым он подвергся в последнем матче «Атлетика» против «Эспаньола».
Болельщики выкрикивали «Нет расизму» и вывесили баннер с надписью «Мы с тобой».
- Основное и дополнительное время матча закончилось со счетом 3:3.
- Уильямс забил в матче два мяча.
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