«Реал Сосьедад» обыграл «Реал Мадрид» в гостевом матче 1/4 Кубка Испании – 4:3.

На 22-й минуте Исак нанес неопасный удар с правого фланга, но Ареола неуклюже отбил мяч прямо по центру на Эдегора – скандинав в касание пробил прямо по центру ворот, но кипер и тут не справился, пропустив мяч под собой.

В начале второго тайма уже сам Исак оформил казнь «Мадрида» за несколько минут. Сначала он открылся под навес партнера в метре от вратарской и ножницами вколотил мяч в ворота.

А в следующей атаке он подкараулил неудачный вынос защитника хозяев на правом краю атаки, спокойно обработал мяч и изо всех сил ввалил в ближний угол – у вратаря не было шансов.

На 59-й минуте Диас принял мяч в районе радиуса штрафной и покатил на одинокого Марсело. Бразилец забил на партнеров и выстрелил в ближний – кипер «Сосьедада» оказался к этому не готов.

Еще через 10 минут гости, казалось бы, прикончили интригу в игре – Исак прострелил в штрафную с правого края, и Мерино, находящийся в полном одиночестве, в касание переправил мяч в ворота.

Ближе к финишу фаворит все же проснулся. Винисиус прорвался по левому флангу и практически с лицевой прострелил к дальнему краю вратарской, куда набегал Родриго – 2:4 на 81-й минуте.

Арбитр добавил целых 6 минут, и «Мадрид» организовал добротный навал. Рамос нанес дальний удар, кипер выбил мяч прямо на ногу Бензема. Француз крутанулся и навесил в центр штрафной, откуда Начо головой пробил в дальний угол.

После этого у гостей случилось удаление, а хозяева провели еще пару атак, но додавить соперника не смогли – «Реал Мадрид» вылетел из Кубка Испании в четвертьфинале.

Каждая из команд забила еще по одному мячу, но голы отменили из-за офсайдов.

Действующим победителем Кубка Короля является «Валенсия».

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