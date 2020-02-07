Перед четвертьфиналом Кубка Короля можно было предположить, что у «Мадрида» возникнут проблемы с «Сосьедадом». Сан-себастьянский клуб в прошлом сезоне дважды обыграл «бланкос» и в ноябре быстро повел на «Бернабеу», пока Модрич и Бензема не придушили андердогов.

Чтобы не допустить неприятностей, «Реал» шустро забрал территорию и перевел мяч на чужую треть. Но крайние защитники Марсело и Начо не так часто поддерживали нападение, и из-за этого вингерам не хватало помощи впереди. Очевидно, это была установка Зинедина Зидана, видевшего хлесткие контратаки «Ла Реала».

Но и это не выручало. На старте «Мадрид» еще держался, но после 15-й минуты все чаще не успевал за молниеносным переходом басков из обороны в атаку. Причем от защитников убегали как маленький Эдегор, так и гигантский Исак, и их не смущали постоянно меняющиеся позиции – швед ростом 1.90 м легко пасовал, а невысокий экс-вундеркинд спокойно убегал от Рамоса с Милитао и открывался в штрафной.

Ничего не помогало и после перерыва с заменой слабо мерцавшего Хамеса на бокс-ту-бокса Модрича. Наоборот: Исак улепетывал от опекунов из зон, которые первоначально должны держать латерали – так пришел отмененный из-за офсайда гол, туда же Алекс сместился в случае с третьим забитым мячом, в тот же фланг он отправился для ассиста под четвертую банку.

И несмотря на четыре пропущенных, системно «Мадрид» все равно казался более крепким соперником, чем «Реал Сосьедад». Костяк столичного клуба до сих пор настолько внушительная сила, что она прошибает врагов даже при 1:4 за 20 минут до финального свистка. В нужные моменты Марсело пролетит по левому краю, Вальверде перекусит очередным полузащитником в центре поля, а Рамос заночует в чужой штрафной ради случайного отскока на корнере.

Зидан получил важный сигнал, что команда не справилась с быстрыми контратаками. Это ужасно, поскольку меньше чем через три недели первый матч плей-офф Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», у которых полно шустрых крайков и глазастых центрхавов. Но это замечательно, поскольку у Зизу целых 20 дней на поиск решения этой проблемы.

Например, французу нужно понять, какой Марсело настоящий – тот, который не держит Исака при третьем голе, или тот, кто с идеальным таймингом ворвался в штрафную и прошил ближний угол? Между эпизодами прошло всего три минуты, и подобных противоречий у «Реала» полно.

Марсело («Реал Мадрид), «Реал Сосьедад»Getty Images

«Бланкос» определенно помогают бразильцы. И если Винисиусу не хватает хладнокровия для топовой реализации, то у Родриго с этим все в порядке. Они хорошо смотрелись в паре на последних минутах, но нужно делать поправку одновременно на финишный рывок мадридцев и на важность момента. Второе в подобных случаях все же важнее первого, и по состоянию на 2020 год Винни не выглядит игроком старта на разборки с «Сити», даже если Зидан придумает невероятную схему с бегунками по краям.

Оказалось, что двое старательных защитников – Элустондо и Ле Норман – вполне способны закрыть Карима Бензема. Отчасти из-за хорошей игры центрбеков навесы Винисиуса регулярно летели не во французского форварда. А если Начо вернется к практике частых кроссов в штрафную, то с таким процентом обработки мяча у Бензема «Сити» легко перемелет испанцев.

«Реал» частенько возвращался к подобной игре в этом сезоне, даже когда у них уже был Эден Азар и давно не было Криштиану Роналду, с потрясающим движением которого в штрафной у «бланкос» почти всегда было преимущество перед чужой защитой. Матч с «Сосьедадом» показал, что в критических эпизодах эта тактика все еще с горем-пополам работает, но с Лукой Йовичем вместо Криша страданий на поле значительно больше, чем без любого из них.

Мартин Эдегор («Реал Сосьедад»), Серхио Рамос («Реал Мадрид»)Eurosport

«Манчестер Сити» по-прежнему может проиграть сам себе на ровном месте. Хосеп Гвардиола известен тем, что придумывает слишком сложные схемы вместо того, чтобы приказать футболистам действовать попроще. Зинедин Зидан идет от обратного и часто пользуется старыми проверенными связями.

Взвинченная скорость «Реала» на финишном отрезке с «Сан-Себастьяном» должна успокоить болельщиков. Индивидуальные ошибки в защите в важных моментах наверняка уйдут, а осознание, что в случае чего можно отыграть даже три мяча за 20 минут, никуда не денется.

«Реал» (Мадрид) – «Реал Сосьедад» – 3:4

Сумасшедшая перестрелка «Сосьедада» и «Мадрида» на «Бернабеу» – 7 голов, не считая отмененных

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