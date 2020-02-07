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«Реал» разорвали на «Бернабеу» за 3 недели до ЛЧ. «Сити» не нужно радоваться – Зидан в порядке

«Реал» разорвали на «Бернабеу» за 3 недели до ЛЧ. «Сити» не нужно радоваться – Зидан в порядке
Данил Тармасинов

28 мин. назад

«Сосьедад» был хорош.

Перед четвертьфиналом Кубка Короля можно было предположить, что у «Мадрида» возникнут проблемы с «Сосьедадом». Сан-себастьянский клуб в прошлом сезоне дважды обыграл «бланкос» и в ноябре быстро повел на «Бернабеу», пока Модрич и Бензема не придушили андердогов.

Чтобы не допустить неприятностей, «Реал» шустро забрал территорию и перевел мяч на чужую треть. Но крайние защитники Марсело и Начо не так часто поддерживали нападение, и из-за этого вингерам не хватало помощи впереди. Очевидно, это была установка Зинедина Зидана, видевшего хлесткие контратаки «Ла Реала».

Но и это не выручало. На старте «Мадрид» еще держался, но после 15-й минуты все чаще не успевал за молниеносным переходом басков из обороны в атаку. Причем от защитников убегали как маленький Эдегор, так и гигантский Исак, и их не смущали постоянно меняющиеся позиции – швед ростом 1.90 м легко пасовал, а невысокий экс-вундеркинд спокойно убегал от Рамоса с Милитао и открывался в штрафной.

Ничего не помогало и после перерыва с заменой слабо мерцавшего Хамеса на бокс-ту-бокса Модрича. Наоборот: Исак улепетывал от опекунов из зон, которые первоначально должны держать латерали – так пришел отмененный из-за офсайда гол, туда же Алекс сместился в случае с третьим забитым мячом, в тот же фланг он отправился для ассиста под четвертую банку.

И несмотря на четыре пропущенных, системно «Мадрид» все равно казался более крепким соперником, чем «Реал Сосьедад». Костяк столичного клуба до сих пор настолько внушительная сила, что она прошибает врагов даже при 1:4 за 20 минут до финального свистка. В нужные моменты Марсело пролетит по левому краю, Вальверде перекусит очередным полузащитником в центре поля, а Рамос заночует в чужой штрафной ради случайного отскока на корнере.

Зидан получил важный сигнал, что команда не справилась с быстрыми контратаками. Это ужасно, поскольку меньше чем через три недели первый матч плей-офф Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», у которых полно шустрых крайков и глазастых центрхавов. Но это замечательно, поскольку у Зизу целых 20 дней на поиск решения этой проблемы.

Например, французу нужно понять, какой Марсело настоящий – тот, который не держит Исака при третьем голе, или тот, кто с идеальным таймингом ворвался в штрафную и прошил ближний угол? Между эпизодами прошло всего три минуты, и подобных противоречий у «Реала» полно.

Марсело («Реал Мадрид), «Реал Сосьедад»

Марсело («Реал Мадрид), «Реал Сосьедад»Getty Images

«Бланкос» определенно помогают бразильцы. И если Винисиусу не хватает хладнокровия для топовой реализации, то у Родриго с этим все в порядке. Они хорошо смотрелись в паре на последних минутах, но нужно делать поправку одновременно на финишный рывок мадридцев и на важность момента. Второе в подобных случаях все же важнее первого, и по состоянию на 2020 год Винни не выглядит игроком старта на разборки с «Сити», даже если Зидан придумает невероятную схему с бегунками по краям.

Оказалось, что двое старательных защитников – Элустондо и Ле Норман – вполне способны закрыть Карима Бензема. Отчасти из-за хорошей игры центрбеков навесы Винисиуса регулярно летели не во французского форварда. А если Начо вернется к практике частых кроссов в штрафную, то с таким процентом обработки мяча у Бензема «Сити» легко перемелет испанцев.

«Реал» частенько возвращался к подобной игре в этом сезоне, даже когда у них уже был Эден Азар и давно не было Криштиану Роналду, с потрясающим движением которого в штрафной у «бланкос» почти всегда было преимущество перед чужой защитой. Матч с «Сосьедадом» показал, что в критических эпизодах эта тактика все еще с горем-пополам работает, но с Лукой Йовичем вместо Криша страданий на поле значительно больше, чем без любого из них.

Мартин Эдегор («Реал Сосьедад»), Серхио Рамос («Реал Мадрид»)

Мартин Эдегор («Реал Сосьедад»), Серхио Рамос («Реал Мадрид»)Eurosport

«Манчестер Сити» по-прежнему может проиграть сам себе на ровном месте. Хосеп Гвардиола известен тем, что придумывает слишком сложные схемы вместо того, чтобы приказать футболистам действовать попроще. Зинедин Зидан идет от обратного и часто пользуется старыми проверенными связями.

Взвинченная скорость «Реала» на финишном отрезке с «Сан-Себастьяном» должна успокоить болельщиков. Индивидуальные ошибки в защите в важных моментах наверняка уйдут, а осознание, что в случае чего можно отыграть даже три мяча за 20 минут, никуда не денется.

«Реал» (Мадрид) – «Реал Сосьедад» – 3:4

Сумасшедшая перестрелка «Сосьедада» и «Мадрида» на «Бернабеу» – 7 голов, не считая отмененных

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