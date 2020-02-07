«Реал Мадрид» уступил «Сосьедаду» в четвертьфинале Кубка Испании – 3:4.

Матч складывался максимально драматично – за 10 минут до конца основного времени хозяева горели со счетом 1:4. Это не стало препятствием для вингера команды Гарета Бэйла – валлиец преспокойно покинул арену на 82-й минуте матча.

Как сообщает AS, это обычная практика для 30-летнего игрока – только в этом сезоне он уезжал со стадиона до финального свистка как минимум дважды. По информации издания, Бэйл при этом не нарушает правил клуба – игроки вне заявки вольны покидать арену после 80-й минуты.

Бэйл не играет уже четыре матча: сначала из-за травмы, последние две игры – по решению Зидана.

Агент Гарета заявил, что игрок отработает контракт до конца – до лета 2022 года.

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