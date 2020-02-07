Месси кинет «Барсу» ради «Манчестер Сити». 5 причин грядущего трансфера Лео

«Барса» этим вечером попрощалась с Кубком Короля. В матче против «Атлетика» команде Сетьена категорически нельзя было лажать: новостная повестка вокруг клуба настолько токсична, как уже давно не. Тем не менее, сразу за мадридским «Реалом», каталонцы покинули турнир.

«Ну, вылетели и вылетели!», – возразите вы. Очевидной катастрофы, действительно, не произошло: пусть команда и не пробилась в полуфинал впервые за 7 лет. Бускетс достаточно рассудительно и спокойно дал флеш-интервью, ради которого задержался на поле, а остальные уныло проследовали в раздевалку. Не было выяснения отношений на публике и споров с рефери. Президент клуба дипломатично отписался, что «мы разочарованы», получив кучу гневных комментариев под записью, адресованных ему лично.

Все разборки произойдут не в прямом эфире, а там, куда камеры и журналистов обычно не пускают. Кажется, Месси устал от происходящего в команде, и очередная неудача может лишь разжечь пожар, который начался с маленьких искорок не сегодня, и не вчера. Преданный «Барселоне», клубу и городу, аргентинец может покинуть команду уже в следующее трансферное окно сразу по нескольким причинам. Кажется, в этот раз все серьезно.

Конфликт с Абидалем

Спортивный директор «Барсы» и бывший её игрок слишком разговорился на этой неделе. Sport.es побеседовала с Абидалем на тему отставки Вальверде и поисков ему замены. Ответы Эрика очень не понравились Лионелю Месси. Самый главный тезис, за который зацепился аргентинец, звучал так: «Некоторые игроки команды не были довольны работой с Эрнесто Вальверде». Месси не понравилось именно обезличивание якобы виновных. Через свой инстаграм он призвал каждого нести персональную ответственность – игроков и спортивного директора. Вот полный текст его послания:

«Мне не нравится комментировать подобное, но я думаю, что люди должны нести ответственность за свою работу и самостоятельно принимать решения. Игроки ответственны за происходящее на поле, и мы первыми признаем, когда у нас не получается. Руководители спортивных отделов тоже должны брать на себя ответственность за решения, которые они принимают. И последнее: я считаю, когда речь заходит об игроках, вы должны называть конкретные имена. Иначе вы поливаете грязью всех и раздуваете то, что не соответствует действительности».

Достаточно прямолинейное послание Месси могло стать еще жестче, назови он сам имена тех лиц, кому он это адресовал. Однако и без этого все прекрасно понятно. Мы не привыкли, что аргентинец высказывается публично, но подобное случалось, например, во время скандального Кубка Америки. В сборной Лео регулярно попадал в ситуации, но его отношения с клубом всегда казались проще и понятнее. Хоть проблемы были и ранее, но на этот раз у Месси сразу несколько резонов для демарша.

Потасовка с Тер Штегеном, перепалка с Пике

Допустим, Абидаль и Месси в кабинете Бартомеу выяснят отношения, словоохотливый спортдир извинится, и конфликт будет исчерпан. Следующим туда должен будет зайти Тер Штеген, если верить последнем новостям с тренировок «Барсы». Месси и немецкий голкипер сцепились во время тренировки после поражения от «Валенсии»: якобы не поделили спорный мяч.

Лео Месси и Жерар Пике празднуют голGetty Images

Большое давление

Месси уже несколько недель играет с травмой бедра, сообщает ESPN. В условиях своеобразной трансферной политики клуба и сложного турнирного положения («Реал» ушел вперед) аргентинцу приходится играть на регулярной основе. Самое дорогое приобретение клуба, Коутиньо, отправился в аренду. Игрок, что должен был заменить Неймара, Дембеле, регулярно зависает в лазарете. Добавьте к этому внезапно выбывшего Суареса, кто травмируется крайне редко, и жалкие потуги клуба приобрести ему на замену хоть кого-то.

От Месси, как всегда, ждут чуда: выйди и верни нам чемпионство, забей и протащи нас в кубке. Только клуб по разным причинам теряет Хави, Иньесту, Неймара, но не предоставляет адекватной замены. Возможно, Лео одинаково устал и физически, и морально: от неопределенности в поступках руководства, которое делает его жизнь в «Барселоне» сложнее.

Пункт в контракте

Это не секрет, и руководство «Барсы» об этом косвенно говорило, что Лионель Месси может покинуть клуб, если того пожелает. На деле, игроки рынка не знают точные положения договора, что вступил в силу с 2017 года, но подразумеваются следующие условия: переход должен состояться летом, в определенный месяц, о чем Лео объявляет заранее (говорят – не позднее мая). Возможно, этот пункт не действует на клубы из Европы. Интересно, в таком случае юристы имели в виду Европу как континент или именно Евросоюз? Просто Великобритания в этом году довела процедуру Brexit до финала. Вот это был бы сюрприз!

Воссоединение с Гвардиолой

Пеп – лучший тренер, что был у Месси. Это железный факт. В «Манчестер Сити» собралась команда из Гвардиолы, бывших вице-президента «Барсы» Феррана Сориано и спортивного директора Чики Бегиристайна. У всей троицы, по слухам, идеальные, почти семейные отношение с Лионелем. Если аргентинец по-настоящему захочет продолжить карьеру на острове, где сможет присоединится к впечатляющему составу «Сити», он найдет такую возможность.

Шейхи умеют ждать: они пытались выманить Гвардиолу в дождливый Манчестер еще с 2012, когда тренер взял паузу в год, а затем выбрал Мюнхен. Ради лучшего игрока в истории они будут способны подготовить суперконтракт, сопоставимый (или даже превышающий) с предложениями «Барселоны». Несмотря на возраст, у Месси есть пару лет, чтобы оставить свой след в новой истории «Манчестер Сити» и помочь забуксовавшему Пепу в борьбе с Клоппом и остальными.

Лионель Месси и Хосеп Гвардиола времен работы в «Барселоне»Getty Images

Итого: 5 причин, как в песне классика.

Бартомеу надо собраться

Хосеп Бартомеу, президент «Барселоны», и спортивный директор клуба Эрик АбидальGetty Images

Чтобы сохранить лояльность Месси и самого игрока в клубе, Бартомеу надо очень постараться. Просто приложить подорожник не выйдет, когда в команде растет недовольство, раздевалка генерирует негативные новости, а зачинщик всему – Лео Месси. В противном случае, мы в следующем сезоне выясним, поможет ли «Манчестер Сити» лучший игрок в истории футбола добиться, наконец, результата в Лиге Чемпионов.

В конце концов, увидеть Месси где-либо, кроме «Барсы» и сборной Аргентины, это чертовски интересно!

«Атлетик» – «Барселона» – 1:0

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