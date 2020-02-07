Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс прокомментировал поражение в четвертьфинале Кубка Испании от «Атлетика».

«Мы вылетели из Кубка Испании из-за одного паршивого гола. Мы играли хорошо и заслужили выход в полуфинал – я так думаю. Очень печальный день. Мы не хотели проиграть в Кубке, но есть еще два турнира, в которых нужно продолжать борьбу», – цитирует 31-летнего Бускетса Marca.

«Атлетик» забил единственный мяч на 94-й минуте именно из-под Бускетса.

Также Кубок Испании на стадии четвертьфинала покинул «Реал».

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