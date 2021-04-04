Главный тренер «Реала Сосьедад» Иманол Альгвасил отпраздновал победу в финале Кубка Испании прямо во время пресс-конференции. Специалист надел футболку клуба, взял шарф и пропел гимн команды.

«Я перейду из режима тренера в режим болельщика, если позволите. Это касается всей Гипускоа, всех тех, кто любит «Реал». Гипускоа, все со мной», – сказал Альгуасиль и запел гимн.

Чемпионат Испании Тренер «Реал Сосьедад»: «Не хотел бы тренировать Месси. Большие игроки лишены скромности» 11/10/2019 В 21:07

В финале Кубка Испании розыгрыша-2019/20 «Реал Сосьедад» одолел «Атлетик» из Бильбао со счетом 1:0. Победный мяч забил Микель Оярсабаль с пенальти.

Уже 17 апреля «Атлетик» проведет еще один финал Кубка – сезона-2020/21 против «Барселоны». Так произошло из-за переносов в связи с пандемией.

Чемпионат Испании «Сосьедад» обыграл «Атлетик» и спустя 34 года взял Кубок 16 ЧАСОВ НАЗАД