CD Marchamalo
    -
    21:00
    15.12.20
    Estadio La Solana
    Уэска
      Кубок Испании • Первый раунд
      Плей-офф
      Перед матчем

      CD Marchamalo - Уэска

      Футбол, Кубок Испании. Следите за матчем CD Marchamalo – Уэска на Eurosport.ru! 15 декабря 2020 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу CD Marchamalo и Уэска и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются CD Marchamalo и Уэска, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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