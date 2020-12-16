CD Buñol
    -
    23:00
    16.12.20
    Beltrán Baguena
    Эльче
      Кубок Испании • Первый раунд
      Плей-офф
      Перед матчем

      CD Buñol - Эльче

      Футбол, Кубок Испании. Следите за матчем CD Buñol – Эльче на Eurosport.ru! 16 декабря 2020 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу CD Buñol и Эльче и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются CD Buñol и Эльче, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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