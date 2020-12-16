CD Rincón - Алавес

Футбол, Кубок Испании. Следите за матчем CD Rincón – Алавес на Eurosport.ru! 16 декабря 2020 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу CD Rincón и Алавес и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются CD Rincón и Алавес, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

