УКАМ Мурсия КФ
    -
    21:30
    17.12.20
    Ла-Кондомина
    Реал Бетис
      Кубок Испании • Первый раунд
      Плей-офф
      Перед матчем

      УКАМ Мурсия КФ - Реал Бетис

      Футбол, Кубок Испании. Следите за матчем УКАМ Мурсия КФ – Реал Бетис на Eurosport.ru! 17 декабря 2020 года в 21:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу УКАМ Мурсия КФ и Реал Бетис и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются УКАМ Мурсия КФ и Реал Бетис, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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