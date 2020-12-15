CD Coria - Реал Овьедо

Футбол, Кубок Испании. Следите за матчем CD Coria – Реал Овьедо на Eurosport.ru! 15 декабря 2020 года в 22:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу CD Coria и Реал Овьедо и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются CD Coria и Реал Овьедо, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

