Бургос КФ
    -
    21:00
    06.01.21
    Estadio El Plantío
    Эспаньол
      Кубок Испании • Второй раунд
      Плей-офф
      Перед матчем

      Бургос КФ - Эспаньол

      Футбол, Кубок Испании. Следите за матчем Бургос КФ – Эспаньол на Eurosport.ru! 6 января 2021 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Бургос КФ и Эспаньол и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Бургос КФ и Эспаньол, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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