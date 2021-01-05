Алькоркон
    -
    23:00
    05.01.21
    Санто-Доминго
    Реал Сарагоса
      Кубок Испании • Второй раунд
      Плей-офф
      Перед матчем

      Алькоркон - Реал Сарагоса

      Футбол, Кубок Испании. Следите за матчем Алькоркон – Реал Сарагоса на Eurosport.ru! 5 января 2021 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Хуан Антонио Анкела или Iván Martínez? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Алькоркон и Реал Сарагоса и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Алькоркон и Реал Сарагоса, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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