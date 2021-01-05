Марбелья
    -
    23:00
    05.01.21
    Эстадио Мунисипаль
    Реал Вальядолид
      Кубок Испании • Второй раунд
      Плей-офф
      Перед матчем

      Марбелья - Реал Вальядолид

      Футбол, Кубок Испании. Следите за матчем Марбелья – Реал Вальядолид на Eurosport.ru! 5 января 2021 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Марбелья и Реал Вальядолид и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Марбелья и Реал Вальядолид, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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